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В пензенских медучреждениях выявили массу нарушений пожарной безопасности (видео)

1 июля в 17:23 260 просмотров
, которые были найдены в марте 2018 года. Недостатки выявлены и во многих других учреждениях здравоохранения.

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Дом ветеранов Пензенской области до сих пор не устранил нарушения противопожарной безопасности, которые были найдены в марте 2018 года. Недостатки выявлены и во многих других учреждениях здравоохранения.

«Министерство здравоохранения, министерство труда, социальной защиты и демографии информировались органами прокуратуры о длительном неисполнении домом ветеранов Пензенской области предписания, которое было выдано еще в марте 2018 года. Работы по реконструкции не выполнены. Руководство привлечено к административной ответственности, сроки исполнения предписания продлены», — сообщила 1 июля на совещании в правительстве региона и. о. начальника управления по надзору за исполнение федерального законодательства областной прокуратуры Светлана Лейгер.

Губернатор Иван Белозерцев поручил минтруду и минздраву обратить внимание на эту проблему.

«Прошу вас профинансировать и закрыть эту тему», — подчеркнул он.

Нарушения, требующие замены конструктивных элементов зданий и помещений, выявлены, по словам прокурора, и в других бюджетных учреждениях: так, материалы отделки не соответствуют требованиям в Бековской, Камешкирской участковых больницах, педиатрическом отделении Кузнецкой межрайонной детской больницы. В последней не соответствовали нормативам и параметры эвакуационных выходов.

В целом, по словам Светланы Лейгер, нарушения противопожарной безопасности характерны для многих учреждений здравоохранения. Так, в Иссинской участковой больнице во время проверки не было исправлено эвакуационное освещение, в Спасской участковой больнице с третьего этажа поликлиники имелся только один эвакуационный выход, не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и источников наружного водоснабжения.

«Нарушения носят однотипный характер, и устранение многих не требует серьезных материальных затрат. Так, невозможность свободного отпирания эвакуационных дверей без ключа, отсутствие приспособлений для самозакрывания выявлены в детской городской поликлинике, госпитале для ветеранов войн, в городском родильном доме, клинической больнице № 4. Складирование возгораемых материалов, блокирование эвакуационных выходов зафиксировано в большинстве проверяемых объектов», — отметила она.

В связи с этим прокуратура региона предложила министерству здравоохранения и министерству труда провести мониторинг и создать «дорожную карту» по устранению нарушений, правительству Пензенской области — рассмотреть возможность увеличения объема финансирования госпрограмм по обеспечению противопожарной безопасности, а также выделения субсидий на эти цели местным бюджетам.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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