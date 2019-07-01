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В Пензе пожарный инспектор стал фигурантом уголовного дела

1 июля в 17:35 226 просмотров

На сотрудника Государственного пожарного надзора завели уголовное дело. Мужчину подозревают в служебном подлоге при проверке школы в Пензе.

Как сообщила на совещании в правительстве региона и. о. начальника управления по надзору за исполнение федерального законодательства областной прокуратуры Светлана Лейгер, сотрудник Госпожнадзора проверял школу № 52, исполняя контроль выданного ранее предписания.

«Мужчина отметил, что нарушения устранены, однако прокурорская проверка показала, что это не соответствует действительности», — отметила она.

Прокурор Октябрьского района города Пензы направил материалы в следственные органы, 19 апреля возбуждено уголовное дело. Сейчас оно расследуется.


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