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В Средней Елюзани отметили Сабантуй (видео)

1 июля в 19:42 160 просмотров
, символизирующий окончание весенних полевых работ. По традиции, центром торжеств стала территория вблизи села Средняя Елюзань. Там местные жители и гости из соседних районов организовали ярмарку-выставку, на которой представили национальные блюда и предметы быта, созданные народными умельцами.

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В Пензенской области отметили Сабантуй — народный татарский и башкирский праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. По традиции, центром торжеств стала территория вблизи села Средняя Елюзань. Там местные жители и гости из соседних районов организовали ярмарку-выставку, на которой представили национальные блюда и предметы быта, созданные народными умельцами.

На Сабантуй в село Средняя Елюзань приехали сотни местных жителей и гостей. Именно там два года назад Пензенская область принимала всероссийский праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. И на этот раз жители подготовили большую ярмарку-выставку.

«Есть пирог с творогом, с капустой, с повидлом, лепешки. В нашей местности живут не только русские, но и мордва, и татары, и армяне, поэтому представлены блюда разных народов», — рассказала глава администрации Турдакского сельсовета Городищенского района Светлана Зуйкова.

Одни столы ломились под тяжестью угощений, другие были заставлены творческими работами сельских мастеров. На любой вкус и цвет — картины из бисера, посуда с национальным орнаментом, узорчатые платки и множество игрушек.

«Мы из Сурска. Приезжаем всегда на этот праздник с радостью, чтобы поддержать его и угостить местных жителей своими блюдами, представить поделки», — сказала жительница Сурска Тамара Чадова.

Ярмарку-выставку посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На празднике он сопровождал делегацию, которая прибыла из Татарстана.

«Большое спасибо, что вы сохраняете традиции и культуру татарского народа, за то, что ваше село развивается и за то, что здесь создаются рабочие места», — сказал он.

Глава региона вручил благодарственные письма и подарки самым активным сельчанам — передовикам сельского хозяйства, работникам здравоохранения и образования. Затем все желающие могли принять участие в спортивных соревнованиях, стать зрителями конноспортивных состязаний. А представительницам прекрасной половины предложили поучаствовать в конкурсе «Мисс Сабантуй-2019», сообщает телеканал «Экспресс».


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