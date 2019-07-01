С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
В Пензе завершился марафон экзаменационных испытаний
В Средней Елюзани отметили Сабантуй
Пензенцы смогут отправиться на лермонтовский праздник на автобусах
Пензенские звездочки покорили черноморский Олимп
Артисты «Пензаконцерта» посвятили итоговое выступление юбилею региона
Виктор Кувайцев предложил сделать программу по ремонту бассейнов
Пензенский «Кукольный дом» завершил творческий сезон
В пензенском Сабантуе впервые будут участвовать иностранные студенты
Три пензенских выпускника сдали ЕГЭ по информатике на сто баллов
Капремонт лицея № 21 Кузнецка планируют завершить к середине августа

Пензенские педагоги искали пути решения проблем современного образования (видео)

1 июля в 19:49 166 просмотров
«Будущее — за профессионалами». Основной темой обсуждения в 2019 году стали компетенции цифрового века в образовании. Повысить свою квалификацию смогли более 120 школьных преподавателей и педагогов дополнительного образования. Встреча прошла на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Строитель».

" data-title="Пензенские педагоги искали пути решения проблем современного образования — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе завершился форум молодых педагогов «Будущее — за профессионалами». Основной темой обсуждения в 2019 году стали компетенции цифрового века в образовании. Повысить свою квалификацию смогли более 120 школьных преподавателей и педагогов дополнительного образования. Встреча прошла на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Строитель».

Проблемы современного образования и пути их решения искали педагоги со всего региона в рамках форума молодых преподавателей «Будущее — за профессионалами». Цифровизация — как главная тема для обсуждения. О плюсах и минусах говорили учителя, работники дополнительного образования и впервые — воспитатели детских садов. Многие отмечали, что современные дети настолько быстро привыкают к компьютерам и телефонам, что, оказываясь в обществе даже своих ровесников, не могут найти с ними общий язык.

«Бывают сложности с тем, что дети не готовы сотрудничать друг с другом. Порой они проявляют излишний эгоцентризм, не готовы идти на контакт. Наша задача — научить их дружить, научить уважать друг друга, слушать, чувствовать себя частью общего звена, команды. Это поможет детям, которые неуверенны в себе, почувствовать свою значимость, а активным ребятам — направить энергию в позитивное русло», — сказала инструктор по физической культуре детского сада № 57 Пензы Маргарита Ежова.

Решить проблему, по мнению учителей, могут помочь современные методики. О них рассказывали не только кураторы форума, но и сами участники образовательной программы. Кстати, обмен информацией учителей разных звеньев современной системы образования — то, на что сделали акцент организаторы мероприятия.

«Для каждой группы есть свои отдельные темы. Дошкольникам проводят занятия специалисты-методисты в области учреждений дополнительного образования, эти педагоги также по своей программе работают во второй половине дня», — рассказала председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Любовь Беспалова.

Образовательная площадка дала возможность молодым учителям пообщаться с главой региона. В беседе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил высокий уровень подготовки современных преподавателей.

«Конечно, здесь важно привлечь внимание ученика. Надо обладать высоким мастерством публичного выступления, уметь держать аудиторию, готовиться к занятиям. Это огромный труд, огромная работа учителя. Но, если педагог смог это сделать, то ученик его обязательно полюбит», — отметил глава региона.

Губернатор рассказал участникам форума о новой федеральной программе «Земский учитель». Поддерживать преподавателей, которые уедут работать в село, начнут с 2020 года. В качестве материальной помощи педагоги получат один миллион рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...