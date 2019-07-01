Пензенцы простились с главным редактором «Экспресса» Ольгой Кукарцевой (видео)

В Пензе простились главным редактором телеканала «Экспресс», членом Союза журналистов России Ольгой Васильевной Кукарцевой. С ее уходом невосполнимую утрату понесла не только телерадиокомпания «Экспресс», но и все журналистское сообщество области. Прощание с Ольгой Кукарцевой состоялось в ритуальном зале клинической больницы № 6 имени Захарьина. В последний путь ее провожали родные, близкие, друзья и коллеги.

К ритуальному залу стекались десятки людей, — те, кому посчастливилось лично знать Ольгу Кукарцеву, главного редактора телеканала «Экспресс», те, в чьей жизни она сыграла не последнюю роль и на чью судьбу повлияла. И для каждого ее уход стал личным горем и трагедией.

«У меня такая боль в сердце. Невозможно. Это такой человек замечательный, умный, красивый, вообще по жизни интеллигент. Из такой семьи. Я гордилась даже тем, что просто с ней знакома», — рассказала тетя Ольги Кукарцевой Галина Лисова.

«Очень добрая, положительная. Никто, конечно, не может поверить в произошедшее. Так не должно быть, чтобы такие прекрасные люди уходили так рано», — сказала друг семьи Наталья Макарова.

Среди пришедших было много журналистов местных газет, телеканалов, интернет-изданий. Для них Ольга Кукарцева стала не просто коллегой. Развитию пензенской журналистики она посвятила 20 лет. Впервые в качестве корреспондента она появилась в 1998-м на телеканале «Экспресс». Затем работала на ГТРК «Пенза», где прошла путь от корреспондента до редактора информационной программы. В 2005 году Ольга Кукарцева ушла в печатные СМИ, но спустя несколько лет вновь вернулась на «Экспресс», чтобы начать новый этап развития телеканала.

«Она хотела, чтобы люди вокруг нее радовались, были счастливы, и ее уход — это огромная трагедия для всех, кто был с ней знаком, для всего нашего сообщества, потому что Ольга была блестящим журналистом», — отметила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

«Не знаю другого такого человека в Пензе. Мало сказать, что она профессионал, она также была очень душевной и все пропускала через себя»", — рассказала журналист «Российской газеты» Наталья Саванкова.

В том, что Ольга Кукарцева свяжет свою жизнь с литературой и творчеством, родные не сомневались. Уже в три года она с легкостью рассказывала наизусть стихи, а будучи школьницей начала сочинять их сама. Характер у Ольги, признается ее отец Василий Кукарцев, был не самый простой. Она не была покладистой, но если спорила, то только по делу и приводя веские доводы. Наверное, поэтому ей были не страшны кризисы. Она решала любую проблему с улыбкой, даже собственную боль и невзгоды таила глубоко в себе, продолжая заряжать всех жизнелюбием. О том, что Ольгу Кукарцеву настигла страшная болезнь, знали немногие, но даже они не могут поверить, что недуг все-таки взял верх.

«Лечащий врач никогда не говорил, что есть подозрение на ухудшения, а потом внезапно обнаружилось, что метастазы, по-моему, в печени. Должны были назначить химиотерапию, но у нее начался такой процесс, который называется лимфостаз, а она в этом случае противопоказана», — рассказал Василий Кукарцев.

«Мы знали, что она болеет, но верили, что она вернется. Мы ждали ее. Она из тех людей, о которых не хочется сказать «скончался», она как будто уехала, просто ушла далеко», — сказал продюсер информационной службы телеканала «Экспресс» Евгений Иналдиев.

Ольгу Кукарцеву похоронили на Новозападном кладбище. Она оставила после себя огромное наследие: добрые, светлые воспоминания, журналистские материалы и стихи, которые после ее ухода звучат совершенно по-другому, сообщает телеканал «Экспресс».