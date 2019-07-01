В Мокшанском районе открылось предприятие по выращиванию ягод (видео)

Через месяц в Мокшанском районе Пензенской области соберут первый и самый крупный урожай клубники в регионе. Там открылось предприятие по выращиванию ягод. Бюджет проекта составил 120 миллионов рублей. По предварительным оценкам, в 2019 году намерены получить около 100 тонн.

Площадь поля — 16 гектаров. Его полностью занимает клубника. Выращивать ее начали только несколько месяцев назад. Для того, чтобы получить хороший урожай, в хозяйстве применяют передовые голландские технологии. Также используется система капельного полива, чтобы растения всегда были обеспечены влагой, а опылять их доверили шмелям и пчелам, которых в Мокшанский район привезли тоже из Голландии.

«Не побоюсь этого слова, это опытно-промышленная площадка, на которой мы обкатываем технологию в наших почвенно-климатических условиях. Потому что мы должны понять, почувствовать эти сорта и выбрать из пяти два-три оптимальных. Будем до осени собирать урожай, до первых морозов, где-то до середины октября», — рассказал генеральный директор предприятия Владимир Федотов.

Бюджет проекта составил порядка 120 миллионов рублей. На каждый гектар поля там высадили около 40 тысяч растений. По предварительным расчетам, в 2019 году урожай должен составить 100 тонн клубники. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита отметил, что одна из важнейших задач для предприятия — заключение договоров с торговыми сетями.

«Мы понимаем, что на прилавках торговых сетей Пензенской области и страны появится наша, мокшанская ягода. Это очень здорово», — отметил он.

В 2020 году в Мокшанском районе намерены получить еще больший урожай. В оборот собираются ввести новые сельхозплощади. Кроме того, в планах — выращивать не только клубнику, но и голубику, и малину, сообщает телеканал «Экспресс».