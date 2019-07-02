Для работников пензенской станции скорой помощи введут новые доплаты

Министр ознакомил собравшихся с решением предварительного протокола о намерениях по вопросам совершенствования оплаты труда и улучшения условий работы.

«Наша цель — решать поставленные вопросы совместными усилиями, найти понятие сложившейся ситуации и общие точки соприкосновения. Во всех больницах есть проблемы, безусловно. Но проблемы «скорой» необходимо решать в первую очередь», — сказал Александр Никишин.

Вопросы, связанные с повышением заработной платы различным категориям персонала станции скорой помощи будут решаться поэтапно, уточнили в пресс-центре облправительства.

Согласно «дорожной карте» установлены следующие этапы повышения заработной платы:

— 1 этап — 10 июля, начиная с выплаты заработной платы за июнь, среднему медицинскому персоналу, имеющему опыт работы в семь лет и более, будет производиться доплата 4 643 рубля ежемесячно.

— 2 этап — 10 августа, начиная с выплаты заработной платы за июль, водителям, имеющим опыт работы в семь лет и более, ежемесячно начнут доплачивать по 3 714 рублей; водителям с опытом работы в пять лет и более ежемесячно будут доплачивать по 2 553 рубля; среднему медперсоналу с опытом работы в 5 лет и более будут доплачивать по 3 192 рубля в месяц.

Также, с 10 июля будет сделан пересчет водителям за сверхурочную работу, произведенную сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (квартал).

Помимо этого, Александр Никишин озвучил положительное решение по повышению заработной платы врачам, работающих в штате учреждения. С этим предложением вышел председатель первичной организации профсоюза Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Вячеслав Антонов. Ежемесячно, 73 человека врача, начиная с июня, будут получать доплаты по 5 826 рублей.

Кроме того, региональный минздрав намерен выйти с предложением к Министерству здравоохранения Российской Федерации об увеличении тарифа за оказание скорой медицинской помощи, что позволит сохранить в следующем году достигнутый уровень заработной платы.