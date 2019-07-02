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В России могут вырасти цены на мясо

2 июля в 08:41 144 просмотра
, свинину и говядину, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.

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В России минимум на 10% могут повыситься цены на мясо птицы, свинину и говядину, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.

Отмечается, что это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4−7 млрд рублей налога за три предыдущих года.

В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%.

В Минфине с этим не согласны. В пресс-службе ведомства в ответе на запрос «Известий» сослались на документы Верховного суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно. В протоколе сказано, что предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство.


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