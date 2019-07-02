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В Тарханах пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА

2 июля в 09:10 234 просмотра
(0+). Публикуем план мероприятий.

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6 июля в Пензенской области пройдет традиционный Лермонтовский праздник поэзии (0+). Публикуем план мероприятий.

Программа праздника:

9.00 — 20.00 — осмотр экспозиций музея (барский дом, дом ключника, людская изба, церковь Марии Египетской, мельница, дом мельника, церковь Михаила Архистратига, фамильная часовня Арсеньевых-Лермонтовых);

11.00 — 11.30 — возложение цветов на могилу М. Ю. Лермонтова на территории II комплекса музея-заповедника;

9.00 — 15.00 — выставка народных ремесел «Улица мастеров» (ул. Бугор).

На мероприятии будут работать интерактивные площадки, для гостей праздника пройдут мастер-классы, выступят народные коллективы, проведут театрализованную экскурсию. Также будет работать фотозона, конная карусель, участников мероприятия будут кормить солдатской кашей. Подробнее об интерактивных площадках можно узнать здесь.

Напомним, жители Пензы и гости города смогут отправиться на праздник в Тарханы на автобусах.


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