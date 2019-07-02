В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор разработает ГОСТ на светофоры. Об этом говорится в протоколе заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», с которым ознакомились «Известия».

По информации издания, в новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров. Кроме того, планируется создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах.

Однако, отмечает замглавы Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов, требования по содержанию систем регулирования движения должны быть посильными — в противном случае местные власти не смогут их выполнять из-за нехватки денег.

Цель нововведений — снизить количество мест концентрации ДТП и в целом улучшить обстановку на дорогах.