С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
В России могут вырасти цены на мясо
Владельцам дорогих авто хотят увеличить штрафы за неправильную парковку
Госдума приняла законопроект «ЕР» о рабочем дне сельчанок
Более половины россиян променяло походы в театр на отдых у телевизора
В России появятся биометрические банкоматы
В России молочка продается по новым правилам
Ученые нашли ключ к борьбе с диабетом и ожирением
Министр транспорта опроверг возможность укладки асфальта в дождь
Вымирающий вид носорогов намерены спасти с помощью оплодотворения в пробирке
В России ужесточат контроль качества донорской крови

В России создадут ГОСТ на светофоры

2 июля в 09:13 134 просмотра
«Безопасные и качественные автодороги», с которым ознакомились «Известия».

" data-title="В России создадут ГОСТ на светофоры — Пенза-пресс, рунет за день">

Росавтодор разработает ГОСТ на светофоры. Об этом говорится в протоколе заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», с которым ознакомились «Известия».

По информации издания, в новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров. Кроме того, планируется создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах.

Однако, отмечает замглавы Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов, требования по содержанию систем регулирования движения должны быть посильными — в противном случае местные власти не смогут их выполнять из-за нехватки денег.

Цель нововведений — снизить количество мест концентрации ДТП и в целом улучшить обстановку на дорогах.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...