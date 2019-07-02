Выстрелил в колеса. Пензенский инспектор устроил погоню за пьяным водителем

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, через 15 минут после полученной информации инспектор ДПС заметил указанный автомобиль марки ВАЗ-2109 в районе села Сущевка.
«Водитель ВАЗа не выполнил требование полицейского остановиться и продолжил движение, нарушая скоростной режим. Началось преследование, в районе деревни Соборовка патрульная машина обогнала ВАЗ, но нарушитель не выдержал дистанцию и врезался в нее. Инспектор ГИБДД подошел к водителю, но тот начал движение и открытой дверью авто сбило сотрудника», — рассказала она.
Однако полицейский продолжил преследование. Чтобы остановить злоумышленника, пришлось применить оружие. Сотрудник ГИБДД три раза выстрелил в машину — пули пробили колеса. Еще через 59 метров автомобиль остановился, сообщили в пресс-службе МВД России.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. В отношении 22-летнего гражданина составили протокол об административном правонарушении за отсутствие страховки. Также возбудили уголовные дела по статьям 264.1 и 318.