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Выстрелил в колеса. Пензенский инспектор устроил погоню за пьяным водителем

2 июля в 11:56 326 просмотров
, что по сельской дороге едет легковушка с нетрезвым водителем.

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В Пензенской области полицейские получили информацию о том, что по сельской дороге едет легковушка с нетрезвым водителем.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, через 15 минут после полученной информации инспектор ДПС заметил указанный автомобиль марки ВАЗ-2109 в районе села Сущевка.

«Водитель ВАЗа не выполнил требование полицейского остановиться и продолжил движение, нарушая скоростной режим. Началось преследование, в районе деревни Соборовка патрульная машина обогнала ВАЗ, но нарушитель не выдержал дистанцию и врезался в нее. Инспектор ГИБДД подошел к водителю, но тот начал движение и открытой дверью авто сбило сотрудника», — рассказала она.

Однако полицейский продолжил преследование. Чтобы остановить злоумышленника, пришлось применить оружие. Сотрудник ГИБДД три раза выстрелил в машину — пули пробили колеса. Еще через 59 метров автомобиль остановился, сообщили в пресс-службе МВД России.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. В отношении 22-летнего гражданина составили протокол об административном правонарушении за отсутствие страховки. Также возбудили уголовные дела по статьям 264.1 и 318.

Фотография: скриншоты - https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17427201/

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