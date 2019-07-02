Перерезало надвое. Пензенцы рассказали удивительную историю спасения пса

Как пишут волонтеры, пес был несоциален и не подпускал к себе людей.

«Майло кусал всех на прежнем месте обитания, он искусал пол-улицы людей, пытающихся снять с него трос и помочь освободиться. В течение трех месяцев был перетянут этой удавкой так сильно, что собачку перерезало заживо на две части, вследствие чего выпали внутренние органы. Слаженной работой и экстренной помощью удалось спасти жизнь бездомному животному», — рассказали они.

До трагичного случая с тросом пес выбрал одну женщину, которая его подкармливала, встречал и провожал ее с работы, именно она сейчас и стала его новой настоящей хозяйкой. После длительного лечения собака восстановилась, волонтеры называют это настоящим чудом.

«Парень был совсем не социальным, за долгое время лечения он научился уважать и доверять персоналу, который за ним ухаживал. Для людей, видевших Майло до и после лечения, было шоком, что пес не пытается убежать, его несут на ручках и целуют в носик. Изменилось не только тело, которое полностью удалось восстановить, но и душа звереныша», — отметили пензенцы.