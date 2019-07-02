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Ученые рассказали, женщины с каким типом фигуры чаще страдают от инсульта

2 июля в 12:30 324 просмотра
, какие женщины в два раза чаще страдают от инсультов и сердечных приступов.

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Стало известно, какие женщины в два раза чаще страдают от инсультов и сердечных приступов.

Ученые проводили исследование на протяжении 18 лет. Они наблюдали за состоянием здоровья более 2600 женщин с нормальным весом. Они выяснили, что проблемы с сердцем чаще появляются у представительниц фигуры «яблоко».

По словам специалистов, это связано с тем, что жир по-разному распределется вокруг важных внутренних органов, которые под его воздействием выделяли в кровь вредные химические вещества. В результате это приводит к нарушению нормального функционирования кровеносной системы.

Для «яблока» характерно, что жир, в основном, накапливается вокруг талии, тогда как при наличии фигуры типа «груша» жировые отложения залегают в области бедер, сообщают «Известия».


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