Tele2 подарила жителям Кузнецка технологичный онлайн-парк

Окунуться в морские глубины, совершить путешествие по России, почувствовать себя гонщиком, вывести шарик из лабиринта и получить приятные подарки — такую возможность жителям Кузнецка подарил мобильный оператор Tele2. Компания запустила интерактивные зоны на высоких скоростях 4G.

Яркие розовые шатры у торгово-развлекательного центра «Гулливер» можно было увидеть издалека. Это технологичный онлайн-парк, который Tele2 развернула в Кузнецке с 27 по 30 июня. По словам коммерческого директора филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергея Гречко, парк решили открыть, чтобы подарить горожанам положительные эмоции и отметить вместе с ними День молодежи.

«Мы захотели поддержать город, организовать для жителей Кузнецка интересный досуг и подарить им яркие впечатления, а также продемонстрировать возможности нашего высокоскоростного интернета», — пояснил он.

Все аттракционы в онлайн-парке работали бесплатно на скорости 4G Tele2. В первую очередь, технологичные развлечения оценили, конечно же, дети. Они выстраивались в очередь, чтобы погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью VR-очков и попробовать свои возможности на гоночном симуляторе.

Большим интересом пользовался и лабиринт Sphero, в котором нужно было привести к финишу шарик, управляя им со смартфона. Поначалу игра вызывала опасения у ребят (как это — шар будет «слушаться» меня дистанционно?), однако постепенно страх перед новыми технологиями уступил место азарту. И вот уже подростки окружили игровую зону и подсказывали игроку, как быстрее победить.

Для тех, кто больше использует интернет в познавательных целях, тоже была подготовлена интерактивная зона — стойки с QR-кодами, сканируя которые можно было путешествовать по уголкам России в режиме реального времени.

Не остались равнодушными к развлечениям онлайн-парка и взрослые. Они с удовольствием приобщались к новым технологиям.

«Я шла мимо, мне подарили шарик и сказали, что можно прийти сюда и испытать все аттракционы. Я и внуков с собой взяла. Попробовала очки [виртуальной реальности]. Я смотрела сокровища подводных глубин — очень реалистично, как будто сама там побывала. Конечно, это очень здорово, нам всем очень понравилось!» — рассказала горожанка Людмила, признавшись, что давно является клиентом Tele2.

А для тех, кто еще не стал абонентом оператора, но оценил скорость мобильного интернета (ее, кстати, можно было измерить, надев очки виртуальной реальности) и другие преимущества, работали стойки: сотрудники Tele2 рассказывали о предложениях и акциях, а также помогали подобрать оптимальный тариф.

За время работы онлайн-парка его посетили больше тысячи человек, а один из счастливчиков даже стал обладателем брендированного смартфона Tele2, который разыграли непосредственно в День молодежи.

«Мы стартовали в Кузнецке и в ближайшее время будем проводить подобные мероприятия в других городах области. Сейчас лето, отличная погода, у детей — каникулы, а такие онлайн-парки — интересное и полезное развлечение, которое точно оставит приятные воспоминания», — отметил Сергей Гречко.