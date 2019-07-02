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Вячеслав Космачев оставил пост зампреда регионального парламента

2 июля в 13:06 242 просмотра
, то есть получал зарплату.

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Вячеслав Космачев решением депутатов оставил пост заместителя председателя Законодательного Собрания Пензенской области. Он занимал должность на постоянной основе, то есть получал зарплату.

Решение народные избранники приняли на внеочередной сессии 2 июля. Должность вице-спикера пензенского парламента Вячеслав Космачев оставил в связи с назначением главврачом областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.

Как пояснил на сессии председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин, при этом Вячеслав Космачев остается депутатом пензенского парламента.

«Я хочу высказать слова благодарности губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву за доверие, которое он мне оказал. Благодарен вам за работу, которую мы вместе проводили», — сказал Вячеслав Космачев.

Он отметил, что на новом посту будет делать все, чтобы жители получали квалифицированную медицинскую помощь.


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