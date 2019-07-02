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Шотландский производитель виски подал в суд на пензенский водочный завод

2 июля в 13:42 304 просмотра
«Уильям Грант энд Санз Лимитед» («William Grant & Sons Ltd»), являющаяся третьим крупнейшим производителем шотландского виски — доля мирового рынка 10,4 процента — подала в суд на ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». Дело рассматривает арбитражный суд города Москвы. Главное требование — запрет на использование товарного знака.

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Компания «Уильям Грант энд Санз Лимитед» («William Grant & Sons Ltd»), являющаяся третьим крупнейшим производителем шотландского виски — доля мирового рынка 10,4 процента — подала в суд на ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». Дело рассматривает арбитражный суд города Москвы. Главное требование — запрет на использование товарного знака.

Изначально в список ответчиков по иску шотландской компании, кроме пензенского производителя крепкого алкоголя, входили ООО «АЛЬФА-М» и ООО «АЛЬБИОН-2002» (более известные под товарными знаками алкомаркеты «Красное и белое» и «Бристоль»). Однако затем от претензий к алкоритейлерам компания «Уильям Грант энд Санз Лимитед» отказалась.

На последнем заседании суда представитель ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», зарегистрированного в трех помещениях исторического офисного здания (над бывшим рестораном «Волга»), заявил ходатайство об отложении рассмотрения иска в связи с возможностью заключения мирового соглашения. Представитель компании «Уильям Грант энд Санз Лимитед», зарегистрированной на севере Шотландии в городе Даффтаун, графства Банфшир, Великобритания, против ходатайства не возражал.

Придут ли стороны к мировому соглашению (а самое интересное — на каких условиях), станет известно не раньше, чем через три недели. Следующее судебное заседание в арбитражном суде города Москвы назначено на 18 июля.

Дмитрий Гулин


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