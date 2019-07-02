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Угнанную машину пензенца полицейские нашли разбитой

2 июля в 14:02 180 просмотров

Пензенский пенсионер написал заявление об угоне автомобиля. Машину удалось разыскать.

По словам 63-летнего мужчины, его машина марки ВАЗ-2107 была припаркована возле дома на улице Новоселов. Ночью неизвестные похитили транспортное средство. На следующий день полицейские обнаружили авто на штрафстоянке на улице Чехова.

«Автомобиль был с механическими повреждениями, характерными при совершении ДТП», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в содеянном, им оказался 23-летний пензенец. Молодой человек нигде не работает, ранее он уже был судим. По факту угона автомобиля проводится проверка.


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