В Пензе проведут акцию по оказанию помощи жителям Иркутской области

Пензенцы смогут помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от мощного паводка. С инициативой провести акцию по сбору гуманитарной помощи выступила член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

С эмоциональной речью женщина выступила на конференции партии «Единая Россия», которая проходила 2 июля. Она напомнила о том, сколько людей пострадали от наводнения, и что всем им нужна помощь.

«Хочется, чтобы региональное отделение партии выступило инициатором масштабной акции по сбору гуманитарной помощи», — сказала Мария Львова-Белова.

Видео ее выступления в Twitter опубликовал губернатор Иван Белозерцев.

Многодетная мама, член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова на Конференции регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилась к участникам конференции с инициативой по организации сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской обл. Это важно! pic.twitter.com/y8nOeiQgmN — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 2 июля 2019 г.

Он также сообщил, вечером на сайте реготделения партии будет опубликована вся необходимая информация для желающих принять участие в акции (0+).