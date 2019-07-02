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В Пензе проведут акцию по оказанию помощи жителям Иркутской области

2 июля в 14:15 250 просмотров
, пострадавшим от мощного паводка. С инициативой провести акцию по сбору гуманитарной помощи выступила член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

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Пензенцы смогут помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от мощного паводка. С инициативой провести акцию по сбору гуманитарной помощи выступила член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

С эмоциональной речью женщина выступила на конференции партии «Единая Россия», которая проходила 2 июля. Она напомнила о том, сколько людей пострадали от наводнения, и что всем им нужна помощь.

«Хочется, чтобы региональное отделение партии выступило инициатором масштабной акции по сбору гуманитарной помощи», — сказала Мария Львова-Белова.

Видео ее выступления в Twitter опубликовал губернатор Иван Белозерцев.

Он также сообщил, вечером на сайте реготделения партии будет опубликована вся необходимая информация для желающих принять участие в акции (0+).


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