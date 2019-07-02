В Пензе проведут акцию по оказанию помощи жителям Иркутской области

С эмоциональной речью женщина выступила на конференции партии «Единая Россия», которая проходила 2 июля. Она напомнила о том, сколько людей пострадали от наводнения, и что всем им нужна помощь.
«Хочется, чтобы региональное отделение партии выступило инициатором масштабной акции по сбору гуманитарной помощи», — сказала Мария Львова-Белова.
Видео ее выступления в Twitter опубликовал губернатор Иван Белозерцев.
Многодетная мама, член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова на Конференции регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилась к участникам конференции с инициативой по организации сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской обл. Это важно! pic.twitter.com/y8nOeiQgmN— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 2 июля 2019 г.
Он также сообщил, вечером на сайте реготделения партии будет опубликована вся необходимая информация для желающих принять участие в акции (0+).
Уже вечером на сайте пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» будет вся необходимая информация для желающих принять участие в акции по сбору необходимого для жителей, которые пострадали от паводка в Иркутской области.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 2 июля 2019 г.