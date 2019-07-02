Врачебная ошибка привела к смерти молодой женщины

ЧП случилось в Пензе более пяти лет назад — в марте 2014 года. 30-летняя женщина скончалась в больнице спустя две недели после родов второго ребенка.

— Смерть наступила после операции, манипуляции проводились врачами высшей категории, оборудование было исправно, — комментировал тогда ситуацию СМИ главный врач городского родильного дома Денис Бочарников, подчеркивая, что вины персонала в смерти женщины нет.

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10 марта 2014 года жительница Пензы Вера Ц. родила девочку. Роды проходили через операцию — кесарево сечение — в ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом». 14 марта маму с ребенком выписали домой. А 18 марта она почувствовала ухудшение самочувствия. Стала подниматься температура, с жалобами на которую она обратилась к главному врачу, проводившему ей кесарево сечение. Он направил ее на УЗИ-диагностику.

20 марта в ходе УЗИ в полости матки были выявлены «послеродовые последствия» в виде сгустка крови. На следующий день Веру Ц. определили на стационарное лечение в гинекологическое отделение роддома с диагнозом «гематометра после операции кесарево сечение, патологический субстрат в полости матки».

«В этот же день ей лечащим врачом Петровым В. А. была проведена аспирация гематометры. Состояние пациентки не улучшалось, у нее сохранялись тянущие боли внизу живота… Повторное УЗИ, проведенное 24 марта, вновь подтвердило наличие в полости матки патологического субстрата… 25 марта ей назначили операцию — гистероскопию…»

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«ГИСТЕРОСКОПИЯ (греч. hystera матка + skopeo наблюдать, исследовать) — осмотр полости матки с помощью оптического прибора. Впервые была произведена Панталеони в 1869 г. В дальнейшем метод был усовершенствован. По мере усовершенствования аппаратуры гистероскопия стала все шире применяться в гинекологической клинике…

…С современными гистероскопами работают при заполнении полости матки углекислым газом…»

«Большая медицинская энциклопедия», главный редактор Б. В. Петровский , издание третье.

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Незадолго до операции Вера позвонила мужу — сказала, что чувствует себя хорошо. Что операция много времени не займет, что ее просто «почистят». Ни о каком аппарате, который бы использовался в ходе операции, она не говорила.

Операцию проводил врач акушер-гинеколог отделения гинекологии ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» Петров В. А. с участием врача анестезиолога-реаниматолога, операционной медсестры, медсестры-анестезиста. При операции присутствовал заведующий гинекологическим отделением. Она была начата в 14 часов 30 минут…

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«Из протокола ведения операции гистероскопия больной <>, следует, что операция проводилась с 14:30 до 14:40, то есть в течение 10 минут. И на завершающем этапе (после удаления инструментов) произошла остановка сердечной деятельности пациентки, была начата сердечно-легочная и церебральная реанимация. Предполагаемое время попадания воздуха в вену через зияющие сосуды полости матки — при проведении контрольной гистероскопии после выполнения выскабливании эндометрия, то есть в конце операции.

При совокупном анализе указанные обстоятельства свидетельствуют, что при отсутствии контроля за давлением оно достигло бы максимального значения за 1−2 мин. с начала проведения операции, следовательно, осложнение в виде воздушной эмболии возникло бы не на 10 минуте операции после извлечения инструментов, а значительно раньше, с учетом скорости кровотока, в результате чего произошел бы разрыв матки. Однако в настоящем случае ход операции и ее последствия сложились иным образом, что свидетельствует об ином давлении, созданном с помощью аппарата врачом при проведении операции…»

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«После расширения цервикального канала в полость матки был введен гистероскоп с подачей под давлением физиологического раствора и вскоре у больной начался внезапный цианоз (синюшная окраска кожных покровов и слизистых оболочек — прим. редакции) верхней части туловища, реанимационные мероприятия эффекта не дали и в 15:25 была констатирована смерть…»

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Обращаясь к суду, Сергей Ц. настаивал, что в смерти его супруги полностью виноваты врачи — работники ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», которые оказали ей некачественную медицинскую помощь, приведшую к летальному исходу.

По факту смерти Веры Ц. во время проведения операции «гистероскопия» следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы СУ СК РФ по Пензенской области 08.07.2014 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках его производства были произведены мероприятия по установлению фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в смерти. Однако в настоящий момент уголовное дело приостановлено постановлением от 25.07.2016 г. в связи с неустановлением лица, причастного к смерти Веры Ц.

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В министерстве здравоохранения Пензенской области осуществлялся разбор качества медицинской помощи — согласно заключению комиссии, при лечении были допущены недостатки — обследование пациентки было произведено не в полном объеме: отсутствует ряд необходимых анализов. Не имеется добровольного информированного согласия пациентки на проведение вакуум-аспирации из полости матки и проведение гистероскопии, что является нарушением. Приказом от 10.04.2014 ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» за нарушения, допущенные при оказании медицинской помощи, врачи <> (завотделением) и Петров В. А. получили административные взыскания в виде выговора.

02.07.2014 врач акушер-гинеколог Петров В. А. переведен на нижестоящую должность, заведующий отделением гинекологии 07.07.2014 уволен из ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» по сокращению штатов.

По заключению данной комиссии, а также по заключениям судебно-медицинских экспертиз, гибель пациентки наступила от воздушной эмболии — прямого попадания воздуха в кровеносные сосуды из полости матки во время операции «гистероскопия».

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«…Использование аппарата аспиратор-ирригатор для лапароскопии «TEKNO LAP pump» было недопустимо, что квалифицировано врачами-экспертами как дефект оказания медицинской помощи, состоящий в причинно-следственной связи со смертью пациентки. Доказательств того, что при использовании указанного аппарата существовала возможность контроля давления подаваемой жидкости на безопасном уровне, что врачом Петровым В. А. такой контроль осуществлялся, в материалах дела не имеется…

Операцию гистероскопии с использованием аспиратора-ирригатора для лапароскопии «TEKNO LAP pump», как указано выше, не подлежавшего применению, осуществлял Петров В. А. , осуществлявший, как установлено выше, в момент операции трудовые функции в ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»…»

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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда от 23.11.2017 года удовлетворен гражданский иск Сергея Ц., действующего в своих интересах и в интересах своих двоих детей к ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» о возмещении расходов на погребение, материального ущерба и компенсации морального вреда. С ГБУЗ взысканы ежемесячные платежи по случаю потери кормильца в размере 13 056,93 рубля каждому из несовершеннолетних, единовременные платежи по случаю потери кормильца в размере 479 574,36 рубля каждому из несовершеннолетних, в пользу Сергея Ц. взысканы расходы на погребение в размере 118008 рублей, также взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей каждому из членов семьи…

Врач Петров В. А. 02.09.2014 уволен из ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» по собственному желанию. Согласно данным с сайта одной из частных клиник Пензы, в настоящее время он ведет консультативный прием и оперативное лечение, являясь там главным врачом.

В конце марта 2019 года суд первой инстанции отказал ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» в удовлетворении исковых требований к Петрову В. А. о взыскании денежных средств в порядке регресса…

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»