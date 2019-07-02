Врачебная ошибка привела к смерти молодой женщины

— Смерть наступила после операции, манипуляции проводились врачами высшей категории, оборудование было исправно, — комментировал тогда ситуацию СМИ главный врач городского родильного дома Денис Бочарников, подчеркивая, что вины персонала в смерти женщины нет.
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10 марта 2014 года жительница Пензы Вера Ц. родила девочку. Роды проходили через операцию — кесарево сечение — в ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом». 14 марта маму с ребенком выписали домой. А 18 марта она почувствовала ухудшение самочувствия. Стала подниматься температура, с жалобами на которую она обратилась к главному врачу, проводившему ей кесарево сечение. Он направил ее на УЗИ-диагностику.
20 марта в ходе УЗИ в полости матки были выявлены «послеродовые последствия» в виде сгустка крови. На следующий день Веру Ц. определили на стационарное лечение в гинекологическое отделение роддома с диагнозом «гематометра после операции кесарево сечение, патологический субстрат в полости матки».
«В этот же день ей лечащим врачом
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«ГИСТЕРОСКОПИЯ (греч. hystera матка + skopeo наблюдать, исследовать) — осмотр полости матки с помощью оптического прибора. Впервые была произведена Панталеони в 1869 г. В дальнейшем метод был усовершенствован. По мере усовершенствования аппаратуры гистероскопия стала все шире применяться в гинекологической клинике…
…С современными гистероскопами работают при заполнении полости матки углекислым газом…»
«Большая медицинская энциклопедия», главный редактор
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Незадолго до операции Вера позвонила мужу — сказала, что чувствует себя хорошо. Что операция много времени не займет, что ее просто «почистят». Ни о каком аппарате, который бы использовался в ходе операции, она не говорила.
Операцию проводил врач акушер-гинеколог отделения гинекологии ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»
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«Из протокола ведения операции гистероскопия больной <>, следует, что операция проводилась с 14:30 до 14:40, то есть в течение 10 минут. И на завершающем этапе (после удаления инструментов) произошла остановка сердечной деятельности пациентки, была начата сердечно-легочная и церебральная реанимация. Предполагаемое время попадания воздуха в вену через зияющие сосуды полости матки — при проведении контрольной гистероскопии после выполнения выскабливании эндометрия, то есть в конце операции.
При совокупном анализе указанные обстоятельства свидетельствуют, что при отсутствии контроля за давлением оно достигло бы максимального значения за 1−2 мин. с начала проведения операции, следовательно, осложнение в виде воздушной эмболии возникло бы не на 10 минуте операции после извлечения инструментов, а значительно раньше, с учетом скорости кровотока, в результате чего произошел бы разрыв матки. Однако в настоящем случае ход операции и ее последствия сложились иным образом, что свидетельствует об ином давлении, созданном с помощью аппарата врачом при проведении операции…»
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«После расширения цервикального канала в полость матки был введен гистероскоп с подачей под давлением физиологического раствора и вскоре у больной начался внезапный цианоз (синюшная окраска кожных покровов и слизистых оболочек — прим. редакции) верхней части туловища, реанимационные мероприятия эффекта не дали и в 15:25 была констатирована смерть…»
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Обращаясь к суду, Сергей Ц. настаивал, что в смерти его супруги полностью виноваты врачи — работники ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», которые оказали ей некачественную медицинскую помощь, приведшую к летальному исходу.
По факту смерти Веры Ц. во время проведения операции «гистероскопия» следственным отделом по Октябрьскому району г. Пензы СУ СК РФ по Пензенской области
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В министерстве здравоохранения Пензенской области осуществлялся разбор качества медицинской помощи — согласно заключению комиссии, при лечении были допущены недостатки — обследование пациентки было произведено не в полном объеме: отсутствует ряд необходимых анализов. Не имеется добровольного информированного согласия пациентки на проведение вакуум-аспирации из полости матки и проведение гистероскопии, что является нарушением. Приказом
По заключению данной комиссии, а также по заключениям судебно-медицинских экспертиз, гибель пациентки наступила от воздушной эмболии — прямого попадания воздуха в кровеносные сосуды из полости матки во время операции «гистероскопия».
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«…Использование аппарата аспиратор-ирригатор для лапароскопии «TEKNO LAP pump» было недопустимо, что квалифицировано врачами-экспертами как дефект оказания медицинской помощи, состоящий в причинно-следственной связи со смертью пациентки. Доказательств того, что при использовании указанного аппарата существовала возможность контроля давления подаваемой жидкости на безопасном уровне, что врачом
Операцию гистероскопии с использованием аспиратора-ирригатора для лапароскопии «TEKNO LAP pump», как указано выше, не подлежавшего применению, осуществлял
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда
Врач
В конце марта 2019 года суд первой инстанции отказал ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» в удовлетворении исковых требований
Дмитрий Гулин
«Новая социальная газета»