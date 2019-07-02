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Белозерцев призвал единороссов быть более открытыми

2 июля в 14:30 162 просмотра
«Единая России».

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В библиотеке имени Лермонтова в Пензе 2 июля прошел первый этап конференции регионального отделения партии «Единая России».

«Сегодня мы будем голосовать за список кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы. Мы проходим этап, от которого будет зависеть будущее областного центра. Это должны быть достойные люди, грамотные, активные, а главное — неравнодушные. Очень важно, чтобы это были настоящие народные избранники, чтобы их деятельность была направлена на улучшение качества жизни граждан», — обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он напомнил, что на реализацию нацпроектов регион получит до 2024 года 31,6 млрд рублей, и отметил, что на основе оценок жителей будут подводиться первые итоги их реализации.

Иван Белозерцев призвал членов партии менять стиль общения с гражданами и быть более открытыми, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Привлекайте граждан к обсуждению важных для региона проектов, учитывайте их мнения, рассказывайте о том, что уже сделано нами и что планируется сделать в ближайшие годы. Нужно работать так, чтобы жители Пензенской области говорили нам спасибо», — сказал губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/168814/

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