Белозерцев высказал свою позицию по излишним проверкам бизнесменов
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
Близкие Ольги Кукарцевой поблагодарили за поддержку
Белозерцев призвал единороссов быть более открытыми
В Пензе проведут акцию по оказанию помощи жителям Иркутской области
Пензенец пожаловался на мусор возле дома
Tele2 подарила жителям Кузнецка технологичный онлайн-парк
Пензенские волонтеры ищут дом особенному песику
В Пензе остановки будут рассказывать о нацпроектах
Белозерцев инициировал программу по ремонту почтовых отделений
В Сосновоборском районе нашли заросли наркорастения
Пензенцев предупредили о лжепожарных

В пензенской станции скорой помощи отремонтировали комнаты отдыха

2 июля в 14:21 170 просмотров

В Пензе в областной станции скорой медицинской помощи отремонтировали комнаты отдыха для персонала выездных бригад центральной подстанции.

Качество ремонта и условия размещения работников осмотрел министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В пресс-центре облправительства пояснили, что количество комнат рассчитано на число дежурных выездных бригад. Все они оборудованы индивидуальными санузлами и душевыми кабинами, современными креслами-кроватями, новой мебелью и мягким инвентарем.

«Работы по обустройству мест отдых мы начали в прошлом году. Уже на этой неделе сотрудники смогут оценить индивидуальные комнаты размещения», — пояснил главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Стоимость работ по обустройству составила 1 млн 800 тысяч рублей. Отмечается, что бытовые условия сотрудников будут улучшать на всех подстанциях областной станции скорой медпомощи.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/168804/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...