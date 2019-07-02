В пензенской станции скорой помощи отремонтировали комнаты отдыха

В Пензе в областной станции скорой медицинской помощи отремонтировали комнаты отдыха для персонала выездных бригад центральной подстанции.

Качество ремонта и условия размещения работников осмотрел министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В пресс-центре облправительства пояснили, что количество комнат рассчитано на число дежурных выездных бригад. Все они оборудованы индивидуальными санузлами и душевыми кабинами, современными креслами-кроватями, новой мебелью и мягким инвентарем.

«Работы по обустройству мест отдых мы начали в прошлом году. Уже на этой неделе сотрудники смогут оценить индивидуальные комнаты размещения», — пояснил главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Стоимость работ по обустройству составила 1 млн 800 тысяч рублей. Отмечается, что бытовые условия сотрудников будут улучшать на всех подстанциях областной станции скорой медпомощи.