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Сати Казанова шокировала фанатов огромными губами. ФОТО

2 июля в 14:56 662 просмотра
, на которой она красуется с ботоксом, появилась в ее Instagram-аккаунте.

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Певица Сати Казанова изменила свою внешность. Видеозапись, на которой она красуется с ботоксом, появилась в ее Instagram-аккаунте.

Ролик звезда опубликовала в Stories. Певица решила поглумиться над гламурными девушками, применив к своей внешности фильтр из соцсети, который увеличивает губы.

На видеозапись отреагировали не только фанаты, которые пришли в шок от «преображения», но и супруг Стефано Тиоццо. Он написал Сати в комментариях о том, что она «выглядит, как больная».

Певицу, судя по всему, раззадорило видео с пухлыми губами, и она сняла новый ролик.

«Привет, лапули. Вы согласны, что шляпа — это очень важная деталь женского гардероба? Шляпа и губы!» — сказала Сати.

Фанаты в комментариях обрадовались, что информация об увеличении губ — всего лишь фейк. Они отметили, что Сати выглядит прекрасно и ей не нужно ничего менять.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/satikazanova/

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