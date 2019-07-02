Сати Казанова шокировала фанатов огромными губами. ФОТО

Певица Сати Казанова изменила свою внешность. Видеозапись, на которой она красуется с ботоксом, появилась в ее Instagram-аккаунте.

Ролик звезда опубликовала в Stories. Певица решила поглумиться над гламурными девушками, применив к своей внешности фильтр из соцсети, который увеличивает губы.

На видеозапись отреагировали не только фанаты, которые пришли в шок от «преображения», но и супруг Стефано Тиоццо. Он написал Сати в комментариях о том, что она «выглядит, как больная».

Певицу, судя по всему, раззадорило видео с пухлыми губами, и она сняла новый ролик.

«Привет, лапули. Вы согласны, что шляпа — это очень важная деталь женского гардероба? Шляпа и губы!» — сказала Сати.

Фанаты в комментариях обрадовались, что информация об увеличении губ — всего лишь фейк. Они отметили, что Сати выглядит прекрасно и ей не нужно ничего менять.