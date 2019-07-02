Пензенскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение субсидий

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии будет освобожден 51 регион, который по уважительным причинам не смог в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий.

Что касается Пензенской области, речь идет о субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

«Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов», — отметил Дмитрий Медведев.