«На том же месте?» В Арбеково снова провалился асфальт

Пользователи опубликовали фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что яма образовалась возле торгового центра «Олимп» примерно в час дня 2 июля.
Судя по фото, яму уже отгородили, на месте работают специалисты. По размерам отверстие сравнили с колесом от внедорожника.
«На том же месте, что и в прошлый раз?» — отметила Ольга.
«Да что же у нас так асфальт часто стал проваливаться?» — удивился Алексей.
Напомним, в Арбеково возле «Олимпа» уже проваливался асфальт. Тогда яма была размером с автомобиль.