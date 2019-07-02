«На том же месте?» В Арбеково снова провалился асфальт

В Пензе в Арбеково рухнул асфальт. Информация об этом появилась в Сети.

Пользователи опубликовали фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что яма образовалась возле торгового центра «Олимп» примерно в час дня 2 июля.

Судя по фото, яму уже отгородили, на месте работают специалисты. По размерам отверстие сравнили с колесом от внедорожника.

«На том же месте, что и в прошлый раз?» — отметила Ольга.

«Да что же у нас так асфальт часто стал проваливаться?» — удивился Алексей.

Напомним, в Арбеково возле «Олимпа» уже проваливался асфальт. Тогда яма была размером с автомобиль.