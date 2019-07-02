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К приезду Путина в Италию художник создал на поле портрет князя Владимира

2 июля в 15:46 116 просмотров

Художник из Италии Дарио Гамбарин создал масштабный портрет князя Владимира при помощи трактора.

Как пишет ТАСС, свой рисунок мужчина посвятил визиту на Апеннины президента России Владимира Путина, который намечен на 4 июля. Художнику пришла в голову идея создать икону в подарок главе государства.

«Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском. В последний раз он преподнес понтифику в дар икону», — цитирует издание слова Дарио Гамбарина.

Отмечено также, что произведение недолговечно — его будет видно в течение 7−10 дней с момента создания.

Это не первый подобный проект художника. Ранее он уже создавал масштабные портреты Владимира Путина, Фиделя Кастро, Барака Обамы и других известных личностей.

Фотография: скрриншот - https://tass.ru/obschestvo/6621405

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