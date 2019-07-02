Близкие Ольги Кукарцевой поблагодарили за поддержку

Дочь и родители главного редактора телеканала «Экспресс», члена Союза журналистов России Ольги Васильевны Кукарцевой, которая скончалась в конце июня, выразили благодарность всем, кто поддержал их в трудный момент.

«Выражаем глубокую признательность всем оказавшим нам моральную или материальную поддержку в связи с кончиной нашей дочери и мамы Ольги Васильевны Кукарцевой, главного редактора телеканала «Экспресс»: правительству и губернатору Пензенской области И. А. Белозерцеву , министерству экономики, департаменту СМИ, пресс-центру губернатора, коллегам из телеканала «Экспресс», коллективу газеты «Пензенская правда», Пензенскому отделению Союза журналистов РФ, коллегам по работе, родным и близким, друзьям и одноклассникам, всем, выразившим соболезнование и сочувствие», — написали родители В. В. Пикулин и Т. Д. Пикулина , дочь А. А. Кукарцева .

Напомним, прощание с Ольгой Кукарцевой состоялось в ритуальном зале клинической больницы № 6 имени Захарьина 30 июня.