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Близкие Ольги Кукарцевой поблагодарили за поддержку

2 июля в 16:15 80 просмотров
«Экспресс», члена Союза журналистов России Ольги Васильевны Кукарцевой, которая скончалась в конце июня, выразили благодарность всем, кто поддержал их в трудный момент.

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Дочь и родители главного редактора телеканала «Экспресс», члена Союза журналистов России Ольги Васильевны Кукарцевой, которая скончалась в конце июня, выразили благодарность всем, кто поддержал их в трудный момент.

«Выражаем глубокую признательность всем оказавшим нам моральную или материальную поддержку в связи с кончиной нашей дочери и мамы Ольги Васильевны Кукарцевой, главного редактора телеканала «Экспресс»: правительству и губернатору Пензенской области И. А. Белозерцеву, министерству экономики, департаменту СМИ, пресс-центру губернатора, коллегам из телеканала «Экспресс», коллективу газеты «Пензенская правда», Пензенскому отделению Союза журналистов РФ, коллегам по работе, родным и близким, друзьям и одноклассникам, всем, выразившим соболезнование и сочувствие», — написали родители В. В. Пикулин и Т. Д. Пикулина, дочь А. А. Кукарцева.

Напомним, прощание с Ольгой Кукарцевой состоялось в ритуальном зале клинической больницы № 6 имени Захарьина 30 июня.


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