Губернатор принял участие в заседании совета при президенте

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании совета при президенте Владимире Путине по стратегическому развитию и национальным проектам.

Совещание провел премьер-министр Дмитрий Медведев. На заседании обсудили реализацию нацпроектов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что все ключевые административные решения приняты, соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. На реализацию 12 национальных проектов в Российской Федерации в 2019 году выделено 1,7 трлн рублей. По состоянию на конец июня, в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети.

«Обращаю внимание всех руководителей: двигаться можно и нужно быстрее. В определенной степени такую возможность дает система «Электронного бюджета», в которой были заключены все соглашения центра с регионами. По этой системе видно, как идет выполнение национальных проектов. На очереди — запуск системы мониторинга», — сказал премьер-министр.

Подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета Пензенской области.

«На реализацию мероприятий предусмотрено 10,2 млрд рублей, в том числе — из федерального бюджета — 5,5 млрд рублей», — подчеркнул Иван Белозерцев.