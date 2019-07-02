Белозерцев высказал свою позицию по излишним проверкам бизнесменов
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
К приезду Путина в Италию художник создал на поле портрет князя Владимира
Пензенскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение субсидий
Вячеслав Космачев оставил пост зампреда регионального парламента
Поручение Белозерцева вошло в федеральную повестку
Космачев намерен уйти с поста зампреда Законодательного Собрания
В Мокшанском районе открылось предприятие по выращиванию ягод
Валерий Лидин поздравил коллег с 25-летием Самарской губернской Думы
В Пензенской области на базе «Русмолко» прошел региональный «День поля»
Пензенский зоопарк покупает Volkswagen Multivan
МегаФон и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента

Губернатор принял участие в заседании совета при президенте

2 июля в 16:11 82 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании совета при президенте Владимире Путине по стратегическому развитию и национальным проектам.

Совещание провел премьер-министр Дмитрий Медведев. На заседании обсудили реализацию нацпроектов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что все ключевые административные решения приняты, соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. На реализацию 12 национальных проектов в Российской Федерации в 2019 году выделено 1,7 трлн рублей. По состоянию на конец июня, в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети.

«Обращаю внимание всех руководителей: двигаться можно и нужно быстрее. В определенной степени такую возможность дает система «Электронного бюджета», в которой были заключены все соглашения центра с регионами. По этой системе видно, как идет выполнение национальных проектов. На очереди — запуск системы мониторинга», — сказал премьер-министр.

Подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета Пензенской области.

«На реализацию мероприятий предусмотрено 10,2 млрд рублей, в том числе — из федерального бюджета — 5,5 млрд рублей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/168864/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...