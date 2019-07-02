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Зареченец до смерти избил приятельницу из-за фотографии

2 июля в 16:43 322 просмотра

В городе Заречном Пензенской области 19-летнего парня обвинили в тяжком преступлении. Дело направили на рассмотрение в суд.

Следователи установили, что 9 апреля молодой человек пришел домой пьяным. Сожитель бабушки сделал парню замечание по поводу его поведения, в ответ на это он побил мужчину. У 58-летнего мужчины оказался сломан нос, и остались кровоподтеки на лице.

На следующий день зареченец с другом и подругой отправился в гости к приятельнице, компания выпивала. Хозяйка дома вытащила из паспорта парня фотографию его родственницы, из-за этого он разозлился. Молодой человек принялся бить 32-летнюю женщину. Через несколько часов после этого зареченка умерла от полученных травм. Тело нашла ее мать только 12 апреля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Юношу задержали. В пресс-службе отметили, что он несколько раз был судим за кражи. Сейчас он находится под стражей.


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