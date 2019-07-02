Доллар подорожал на 17 копеек

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 июля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 63,0541 руб. до 63,2265 руб., а курс евро — с 71,3962 руб. до 71,4080 руб.

Золото будет стоить 2 831,86 рублей за грамм, серебро — 30,84, платина — 1 697,37, палладий — 3 152,84 руб./гр.