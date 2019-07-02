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Единороссы выдвинули кандидатов в депутаты Пензенской Гордумы

2 июля в 17:15 284 просмотра
«Единая Россия» выбрали кандидатов в депутаты Гордумы Пензы: 27 — по партийному списку и 25 — по одномандатным округам.

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2 июля на региональной конференции партии «Единая Россия» выбрали кандидатов в депутаты Гордумы Пензы: 27 — по партийному списку и 25 — по одномандатным округам.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что деятельность народных избранников должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан.

«Для людей важно видеть, что реально делается и уже сделано для улучшения жизни. Именно для этого стартовали нацпроекты, на реализацию которых выделены беспрецедентные суммы. Пензенская область на эти цели с 2019 по 2024 годы получит 31,6 млрд рублей.

От граждан поступают обращения — надо работать над решением проблем. Этим должны заниматься не только представители муниципальной и региональной власти, но и партия. Нужно, чтобы граждане видели — «Единая Россия» на стороне людей, что мы реализуем важные для региона проекты, нужно больше общаться с жителями Пензенской области», — сказал глава региона.

Кандидатами в депутаты стали победители предварительного голосования, которое состоялось 26 мая.

«Каждый по собственному желанию принимал участие в предварительном голосовании, и избиратели определили самых достойных. Почти 50% — молодые люди в возрасте до 35 лет. Это студенты, представители малого и среднего бизнеса, производственной сферы, представительницы прекрасной половины человечества, в том числе — многодетные мамы. […] У нас есть хороший кадровый резерв с большим потенциалом. Я уверен, что пензенцам будет, из кого выбрать в ходе голосования», — отметил секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/7/2/edinorossy-vydvinuli-kandidatov-v-deputaty-gordumy-penzy/

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