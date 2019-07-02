В Пензе из-за провала дороги в Арбеково прекратят ездить троллейбусы

На место провала на дороге, который случился в Арбеково в Пензе 2 июля, выехал мэр Виктор Кувайцев.

«На проспекте Строителей напротив торгового центра произошла утечка на канализационном коллекторе ООО «Горводоконал». Из-за этого частично обрушилось асфальтовое покрытие», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Так как на первой полосе дорога сильно повредилась, Виктор Кувайцев принял решение о временном перекрытии первой и второй полос.

«Необходимо на время изменить маршрут общественного транспорта, в частности, прекратить движение троллейбусов на период проведения аварийных работ. Разместите предупреждающие знаки и схему объезда при повороте на улицу Лозицкую», — поручил он ответственным лицам.

Мэр призвал подрядчиков сделать ремонт в кратчайшие сроки, отметили в пресс-службе.