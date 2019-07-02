Пензенцам рассказали, как помочь жителям Иркутской области

На сайте пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» рассказали о том, как помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка.

Опубликованы реквизиты для перевода денег для жителей территорий, пострадавших от паводка:

БИК 042520607



Наименование банка: ПАО Сбербанк



Корреспондентский счет 30101810900000000607



Расчетный счет 40703810418350001536



Наименование получателя Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»



ИНН получателя 3808089012



Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Задать вопросы об оказании помощи можно по телефону «горячей линии»: 8−8412−68−71−37.

Напомним, с инициативой сбора помощи на партийной конференции 2 июля выступила член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

Со слов секретаря Иркутского местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Сокола, ситуация с паводками в регионе остается напряженной. В пострадавших территориях не хватает питьевой воды, продуктов, лекарств.

«Мы попросили собирать денежные средства, потому что пока продукты дойдут, они точно испортятся. И вещи тоже дорого отправлять. Мы попросили наших коллег отправлять деньгами, создали специальный счет в Ассоциации муниципальных образований, куда уже поступают деньги. И мы будем регулярно информировать о том, что с этими средствами происходит», — подчеркнул он.