Неравнодушных пензенцев просят помочь ребенку с ДЦП (видео)

Пятилетний Ванечка и его старший брат часто играют в игры на смартфоне. Но кроме такого приятного времяпрепровождения, в ежедневном распорядке мальчика — упражнения на укрепление мышц рук, ног и спины. То, что с физическим развитием малыша что-то не так, родители заметили практически сразу, но лишь через год врачи констатировали ДЦП.
«Он нисколько не отстает в своем умственном развитии от сверстников: читает стихи, пытается рисовать, насколько это может позволить его физическое здоровье, считает, знает цвета и формы. У него практически нет психической, умственной отсталости», — рассказала мама Ирина Лукьянова.
Тяжелый диагноз заставил искать специалистов, которые помогли бы мальчику свести к минимуму проявления болезни. Семья Лукьяновых испробовала в лечебных центрах самые разные методики — от иглоукалывания до многочасовых процедур по лечебной физкультуре. Но приобретенные мышечные навыки стало получаться сохранять лишь в 2019 году, после обращения в самарский лечебный центр «Пойду сам». Там, например, маленький Иван научился самостоятельно сидеть.
«Если я его посажу в определенном положении, он может сам держать свое тело, прямо спину и, опираясь на руки, хоть как-то ощущать себя в пространстве. Не валится набок или назад», — сказала Ирина Лукьянова.
Во время курса реабилитации в Самаре маленький пензенец принимал бутулиносодержащие препараты. Они снимают мышечный спазм, а со временем мышцы запоминают это состояние, благодаря чему ребенка можно дальше обучать новым телодвижениям. Очередной аналогичный курс Иван Лукьянов должен пройти в конце июля.
«Нам вновь будет введен препарат, который расслабит определенные группы мышц над которыми мы начнем интенсивную работу и продолжим ту которая была. Действие препарата будет длиться, навык владения руками и ногами увеличится», — рассказала мама Ивана Лукьянова.
На лечение и проживание необходимо собрать 85 тысяч рублей. Зарабатывает в семье только папа. Поэтому он и его супруга просят неравнодушных пензенцев о посильной помощи.
Деньги можно перевести на банковскую карту Лукьяновой Ирины Петровны. Ее номер: 4817 7600 7939 2720, сообщает телеканал «Экспресс».