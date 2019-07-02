Неравнодушных пензенцев просят помочь ребенку с ДЦП (видео)

Пятилетний Иван Лукьянов, которому через год после рождения врачи поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП), старается по мере сил бороться со своей болезнью. В этом ему помогают мама, папа и старший брат. Помимо поддержки родных, мальчик нуждается в квалифицированной помощи медиков, но дорогостоящие курсы реабилитации вынуждают родителей обращаться помощью. В конце июля они должны попасть в реабилитационный центр в Самаре. Для лечения и проживания в нем нужно собрать 85 тысяч рублей.

Пятилетний Ванечка и его старший брат часто играют в игры на смартфоне. Но кроме такого приятного времяпрепровождения, в ежедневном распорядке мальчика — упражнения на укрепление мышц рук, ног и спины. То, что с физическим развитием малыша что-то не так, родители заметили практически сразу, но лишь через год врачи констатировали ДЦП.

«Он нисколько не отстает в своем умственном развитии от сверстников: читает стихи, пытается рисовать, насколько это может позволить его физическое здоровье, считает, знает цвета и формы. У него практически нет психической, умственной отсталости», — рассказала мама Ирина Лукьянова.

Тяжелый диагноз заставил искать специалистов, которые помогли бы мальчику свести к минимуму проявления болезни. Семья Лукьяновых испробовала в лечебных центрах самые разные методики — от иглоукалывания до многочасовых процедур по лечебной физкультуре. Но приобретенные мышечные навыки стало получаться сохранять лишь в 2019 году, после обращения в самарский лечебный центр «Пойду сам». Там, например, маленький Иван научился самостоятельно сидеть.

«Если я его посажу в определенном положении, он может сам держать свое тело, прямо спину и, опираясь на руки, хоть как-то ощущать себя в пространстве. Не валится набок или назад», — сказала Ирина Лукьянова.

Во время курса реабилитации в Самаре маленький пензенец принимал бутулиносодержащие препараты. Они снимают мышечный спазм, а со временем мышцы запоминают это состояние, благодаря чему ребенка можно дальше обучать новым телодвижениям. Очередной аналогичный курс Иван Лукьянов должен пройти в конце июля.

«Нам вновь будет введен препарат, который расслабит определенные группы мышц над которыми мы начнем интенсивную работу и продолжим ту которая была. Действие препарата будет длиться, навык владения руками и ногами увеличится», — рассказала мама Ивана Лукьянова.

На лечение и проживание необходимо собрать 85 тысяч рублей. Зарабатывает в семье только папа. Поэтому он и его супруга просят неравнодушных пензенцев о посильной помощи.

Деньги можно перевести на банковскую карту Лукьяновой Ирины Петровны. Ее номер: 4817 7600 7939 2720, сообщает телеканал «Экспресс».