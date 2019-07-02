В Пензе муниципалитеты будут отвечать за порядок возле мусорных баков (видео)

В Пензе с июля к районным администрациям перешли полномочия по содержанию контейнерных площадок. Теперь они будут отвечать за порядок возле мусорных баков. В свою очередь, муниципалитеты заключили контракты с подрядчиками, которые ежедневно должны будут поддерживать чистоту, а исполнитель обязан фиксировать результаты работы на фотокамеру и каждый раз отправлять их заказчику, то есть — в районную администрацию. Такая процедура, по словам специалистов, должна существенно упростить контроль.

Жители домов на улице Пацаева уже давно смирились с состоянием местной контейнерной площадки. Порой в баках мусора меньше, чем возле них. Региональный оператор регулярно вывозит твердые коммунальные отходы из контейнеров, а пакеты, бумага и другой мелкий мусор, который разбросан ветром по всей территории рядом с площадкой, так и остается нетронутым.

Эта ситуация должна измениться. С июля вступили в силу новые правила мусорной реформы. Теперь за содержание пензенских контейнерных площадок отвечают районные администрации. Речь — только о тех площадках, которые находятся на муниципальной земле. Всего таких в городе 457. Администрации районов Пензы заключили контракты с подрядчиками по результатам проведения конкурсных процедур. Теперь в областном центре их четыре — по одной в каждом районе города.

«На территории Первомайского района — 127 контейнерных площадок, они ежедневно убираются. Конкурс выиграл подрядчик, с ним заключили контракт, и каждый день после того, как региональный оператор вывезет твердые коммунальные отходы, он приступит к своим обязанностям», — рассказал заместитель главы администрации Первомайского района Пензы Денис Гирдо.

В обязанности специалистов таких подрядных организаций — уборка только возле контейнеров и в пределах пяти-десяти метров от мусорной площадки. Коммунальщики выкидывают все отходы в баки. Вывоз мусора — обязанность регоператора.

Специалисты убирают площадки с 4.00 до 10.00 ежедневно. В каждом районе работает сразу несколько бригад. В Первомайском их восемь. Главное условие для подрядчика — фотофиксация: коммунальщики обязаны фотографировать контейнерную площадку до и после уборки, отправлять снимки в чат мессенджера специалисту районной администрации. Как говорится в современной поговорке, «не сфотографировал — значит, не было». То есть, если в Первомайском районе 127 мусорных площадок, то подрядчику каждый день необходимо отправлять 254 фотографии.

«Это условие было прописано в контракте, мы понимали, на что идем. Это правильно, потому что если попадется недобросовестный подрядчик, он не будет выезжать на некоторые мусорки. В данном случае есть фотография до и после уборки», — сказал подрядчик по Первомайскому району Пензы Андрей Глухов.

Процедура фотофиксации должна не только упростить контроль за работой подрядчика, но и может сразу выявить недобросовестного исполнителя. О результатах этой работы представители районных администраций города будут регулярно докладывать на совещаниях в мэрии. Специалисты отмечают, что появление новой коммунальной службы не скажется на стоимости услуг ЖКХ.

«На жителей это никак не повлияет, тариф каким был, таким и остается. Просто районные администрации осуществляют свои полномочия. С приходом этого новшества полномочия по содержанию муниципальных мусорных площадок легли на муниципалитет, а пока изменения вступали в силу, их содержанием занималось управление ЖКХ», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Утин.

Специалисты районных администраций также должны проводить регулярные рейды, то есть объезжать все контейнерные площадки в течение дня. Кроме того, за администрациями районов Пензы осталась обязанность вывозить строительный мусор, срубленные деревья и кустарники, сообщает телеканал «Экспресс».