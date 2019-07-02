Кузнецкий мотодром передали в ведение мотоциклетной федерации региона (видео)

В Кузнецке на мотодроме «Сухановский» прошел третий этап чемпионата и первенства Пензенской области по мотокроссу, посвященный памяти экс-губернатора региона Василия Бочкарева. Это был заключительный этап, по итогам которого определились сильнейшие гонщики турнира.

Церемонию открытия областного турнира по мотокроссу начали с официального заявления. Трассу мотодрома «Сухановский» решено оформить и передать в ведение мотоциклетной федерации региона.

«Будем здесь системно развивать инфраструктуру, необходимую для проведения соревнований», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Турнир становится традиционным. Огромное спасибо организаторам и Сергею Александровичу Златогорскому за поддержку, за подарок, который он сейчас озвучил», — сказал президент федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Игорь Белоцерковский.

Заключительный, третий этап чемпионата и первенства Пензенской области, решили сделать однодневным. В турнире приняли участие более 60 спортсменов из Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также Республики Мордовия.

Трасса мотодрома состоит из множества поворотов, крутых подъемов и спусков, но, несмотря на все сложности, позволяет гонщикам развивать хорошие скорости.

«На ней можно проводить соревнования российского масштаба. Она соответствует всем требованиям, предъявляемым для мотокросса. Ландшафт средний, он приятен для прохождения дистанции», — рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

Победителей турнира выявили в семи классах. Три из них — детские, на мотоциклах с объемом двигателя 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Самые опытные гонщики вышли на старт в классе Open, также состоялись заезды среди ветеранов.

По итогам соревнований лучшие результаты показали спортсмены из областного центра, сообщает телеканал «Экспресс».