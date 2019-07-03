Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА

7 июля в Спутнике состоится праздник «Сабантуй-2019». Пензенцев ждут концерт, спортивные состязания, ярмарка и многое другое.

Главные события развернутся на фонтанной площади.

С 8.00 начнет работать «Аллея мастеров» — выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства мастеров Пензенской области. На специально отведенных площадках начинается продажа изделий татарской кухни «Вкусный ряд».

10.30 Встреча гостей:

— встреча почетных гостей;

-обозрение творческих выставок изделий декоративно-прикладного искусства мастеров Пензенской области, кухни народов мира, площадок для проведения игр;

— фильмы о работе и юбилее татарской автономии.

11.00 Торжественное открытие праздника:

— поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, председателя Законодательного Собрания Валерия Лидина, председателя Совета ФНКАТ Ильдара Гильмутдинова, почетных гостей Республики Татарстан, выступление председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Жиганши Туктарова;

— вручение почетных грамот, подарков передовикам сельского хозяйства.

14.00 Скачки

12.30−15.00 Концертная программа

На главной сцене выступят творческие коллективы Бугульминского района Республики Татарстан, Сосновоборского, Городищенского, Белинского, Лопатинского района Пензенской области, Неверкинского районов Пензенской области.

На второй сцене будут выступать студенты Пензенского государственного университета, национально-культурных автономий Пензенской области, творческие коллективы Кузнецкого, Пачелмского, Иссинского, Каменского, Шемышейского районов.

12.30−15.00 «Детский Сабантуй»

Развлекательная программа для детей.

12.30−15.00 Спортивная площадка:

— национальная борьба «Корэш»;

— армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната, лазание на столб;

— традиционные татарские народные игры: разбивание кувшинов, бег с ведрами, наполненными водой, бой на бревне с мешками, бег в мешках;

— игры для детей.

15.00−15.30 Подведение итогов соревнований и состязаний

Награждение победителей и батыров праздника Сабантуй.

16.00−20.00 Татарская дискотека

Возрастные ограничения — 0+.