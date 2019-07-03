Как спасали животных в Иркутской области во время паводка

По его словам, в Нижнеудинск добраться не удалось, операцию по спасению проводили в Тулуне. В первую очередь бросились на помощь тем, кто оказался в домах и кого уносило к мосту.
«Нам очень помогли сотрудники МЧС. Большую часть собак и кошек мы оттуда и вытащили», — сказал Славин.
Потом волонтеры взялись за тех, кто был на бревнах. Одну корову сняли с крыши сарая.
«Выпустили ее на возвышенность, как и всех животных, и кажется, даже хозяин нашелся», — добавил мужчина.
Вячеслав Славин отметил, что собирать и утилизировать останки животных некому — в области, по его словам, не работает ветеринарная служба. Поэтому некоторые люди не могут зайти на свои участки из-за ужасного запаха разложения.