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Как спасали животных в Иркутской области во время паводка

3 июля в 07:50 176 просмотров
«Известиям» о том, как спасали животных в Иркутской области во время паводка.

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Директор питомника для собак Вячеслав Славин рассказал «Известиям» о том, как спасали животных в Иркутской области во время паводка.

По его словам, в Нижнеудинск добраться не удалось, операцию по спасению проводили в Тулуне. В первую очередь бросились на помощь тем, кто оказался в домах и кого уносило к мосту.

«Нам очень помогли сотрудники МЧС. Большую часть собак и кошек мы оттуда и вытащили», — сказал Славин.

Потом волонтеры взялись за тех, кто был на бревнах. Одну корову сняли с крыши сарая.

«Выпустили ее на возвышенность, как и всех животных, и кажется, даже хозяин нашелся», — добавил мужчина.

Вячеслав Славин отметил, что собирать и утилизировать останки животных некому — в области, по его словам, не работает ветеринарная служба. Поэтому некоторые люди не могут зайти на свои участки из-за ужасного запаха разложения.


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