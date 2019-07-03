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В Пензе проверили, как маркируют молочную продукцию

3 июля в 08:54 114 просмотров
, в составе которых — заменитель молочного жира.

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Теперь пензенцам будет легче отличить молочные продукты от тех, в составе которых — заменитель молочного жира.

По данным пресс-службы регионального минсельхоза, организации и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно определить способы, позволяющие визуально отделить молокосодержащие продукты при размещении в торговом зале. Их должна сопровождать информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Как исполняются новые требования, проверила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

«Например, в 20 магазинах одной из торговых сетей в целях визуального отделения и для удобства покупателей оформлены полки с указанием продукта, где находится натуральный продукт и где заменитель молочного жира», — пояснила она.


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