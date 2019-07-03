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В России не могут договориться о запуске индивидуального пенсионного капитала

3 июля в 09:13 54 просмотра
(ИПК). Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным. После этого Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием.

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Минфин и Центробанк не могут договориться о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным. После этого Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием.

«Минфин и ЦБ продолжают работу над законопроектом, планируем представить его для общественного обсуждения. Наша задача — сделать механизм ИПК максимально комфортным для граждан, сохранив при этом добровольность участия», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Однако, новый документ не устроил Центробанк, который фактически является главным разработчиком проекта ИПК. Они рассказали, что на прошлой неделе состоялось внутреннее обсуждение в Банке России, где председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что в таком формате система заработает.

Эксперты, опрошенные «Известиями», согласны с главой ЦБ: без автоподписки или хотя бы авторегистрации новая пенсионная реформа обречена на провал. По мнению главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, если законопроект ИПК не будет внесен до октября, вряд ли есть шанс на появление этой системы.


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