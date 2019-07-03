В Пензе ряд улиц останется без газа
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке
В Сосновке в огне погиб мужчина
Златогорский рассказал подробности пожара в Кузнецке
В МЧС прокомментировали пожар на кузнецком предприятии
В Кузнецке горит предприятие
Житель Пензы предупредил об открытом люке на дороге
В Засечном мужчина упал из окна 9 этажа
Никольские врачи при лечении ребенка перепутали лейкоз с бронхитом
В Беково женщина не смогла выйти из горящего дома и погибла — СКР
В Пензенской области за неделю произошло почти 100 пожаров

В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке

3 июля в 10:39 254 просмотра
в огне погиб мужчина. Следователи выясняют обстоятельства смерти.

" data-title="В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Сосновка Пензенской области ночью 3 июля в огне погиб мужчина. Следователи выясняют обстоятельства смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 1.55 на улице Ленинской вспыхнул дом. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, они обнаружили в комнате тело 60-летнего мужчины. Пенсионер проживал один, о том, что строение горит, сообщили соседи.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...