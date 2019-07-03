В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 1.55 на улице Ленинской вспыхнул дом. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, они обнаружили в комнате тело 60-летнего мужчины. Пенсионер проживал один, о том, что строение горит, сообщили соседи.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.



По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.