Депутат «ЕР» Сергей Есяков провел прием граждан

В работе с обращениями граждан принял участие руководитель приемной, председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

Участники приема решили вопрос о переводе ребенка в детское дошкольное учреждение рядом с местом работы родителей. С такой просьбой обратилась к депутату молодая семья, где растут сын и дочь. В администрации Бессоновского района заверили, что с 1 сентября оба ребенка будут ходить в один детский сад.

Жительница Пензы высказала предложение о необходимости законодательно урегулировать запрет продавать спиртное в дни школьных выпускных вечеров, «Последнего звонка». Рекомендации власти не продавать алкоголь в эти дни выполняют только заведения крупных торговых сетей, а мелкие «точки» продолжают торговать спиртным. По поручению Сергея Есякова запрос будет направлен главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву.

Заявительница также подняла вопрос о необходимости убрать неиспользуемые столбы с радиопроводами с участков на улице Карпинской. Столбы являются собственностью компании «Ростелеком». Туда и будет направлен депутатский запрос.

Ветеран боевых действий в бывших странах соцлагеря, в Чечне, Афганистане, военный с почти 30-летним сроком службы Николай Ковалев, уйдя в отставку, стал активным общественником. Он ратует за решение социально значимых городских проблем, за открытость власти и ее компетентность. К депутату Государственной Думы Сергею Есякову он пришел с надеждой, что удасться решить проблему транспортного сообщения жителей района Западной Поляны. На сегодняшний день из-за резко сократившегося количества общественного транспорта людям приходится добираться до центра города и до отдаленных районов Пензы «на перекладных», на что уходит очень много времени. Неоднократные обращения в администрацию города, в правительство области пока ничего не дали. После оживленного обсуждения проблемы депутат дал поручение направить запрос главе администрации города.