В Пензе ряд улиц останется без газа
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
Пензенское УМВД потратит 145 тысяч на торжество
Для пензенцев бесплатно выступит Анна Седокова
За полгода в Пензенской области в огне погибло 57 человек
В Пензенской области покупают оборудование для определения качества дорог
Дорогу в Арбеково после провала должны восстановить к концу дня
В УФАС пока не нашли сговора перевозчиков Пензы
Пензастат обнародовал данные о получивших жилье семьях
Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования
Депутат «ЕР» Сергей Есяков провел прием граждан
«Желудок сдавил легкие». Пензенцы рассказали о котике с жуткой болезнью

В центре Пензы установят больше урн

3 июля в 11:59 222 просмотра

В ходе совещания 3 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил установить дополнительные урны в общественных местах.

«За счет проведенных работ по благоустройству общественные территории пользуются все большей популярностью у горожан. Мы призываем жителей убирать за собой, и, в свою очередь, должны обеспечить условия для того, чтобы они не мусорили», — отметил градоначальник.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства города он поручил установить дополнительные урны в местах массового пребывания людей. Так, речь шла о площадях Ленина и Юбилейной, скверах имени Белинского, «Копилке пословиц» и других объектах. Всего планируется разместить более 120 урн, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства провести мониторинг благоустройства территорий, прилегающих к объектам общественного питания в центре города.

«Необходимо призвать руководителей сетей общественного питания, чтобы они следили за порядком, урны должны очищаться с раннего утра», — сказал он.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...