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«Дамате» начала внедрять новую методику для выравнивания урожайности

3 июля в 12:12 244 просмотра
«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, начала внедрение передовой технологии точного земледелия в Колышлейском районе Пензенской области.

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, начала внедрение передовой технологии точного земледелия в Колышлейском районе Пензенской области.

Основная цель — выровнять урожайность на полях, она будет достигаться за счет специального дозирования удобрений на участках со слабыми или прореженными всходами. Технология точного земледелия основана на использовании комплекса спутниковых и компьютерных технологий и позволяет точно рассчитать количество семян, подкормок и других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра.

Благодаря этому удается избежать перерасхода ресурсов там, где они прежде использовались в избытке, повысить продуктивность тех участков поля, которые ранее недополучали удобрений, вспашки или полива. Кроме того, эта технология открывает дополнительные возможности для повышения качества растений и в глобальном масштабе снижает нагрузку на окружающую среду.

В начале июня специалисты составили специальные карты NDVI [индекс, позволяющий оценить состояние полей и растений в любой их точке] на основе данных, которые при облете полей передали беспилотники. В результате аэросъемки были созданы карты с анализом ландшафта, наличием или отсутствием растительности. Отталкиваясь от этой информации, и были сформированы технические задания по дифференцированному внесению жидких удобрений. В конце июня состоялся повторный облет полей, чтобы оценить динамику развития растений и выявить проблемные зоны.

В Пензенской области ГК «Дамате» реализует проект по выращиванию и переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн продукции в год. Компания полностью обеспечивает растущее поголовье качественными кормами собственного производства. Общая площадь посевов яровых и озимых культур в 2019 году была увеличена и составила свыше 17 тысяч гектар в Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском районах.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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