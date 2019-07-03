Россиянам рассказали, как легко перейти на правильное питание

Специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут россиянам постепенно и с легкостью перейти на правильное питание, сообщают «Известия».

В первую очередь медики советуют экономить на продуктах из переработанного мяса: сосиски, колбаса, ветчина, и хоть один-два раза в неделю заменять красное мясо фасолью. Отмечается, что они достаточно схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом от бобовых больше пользы для фигуры.

Для того, чтобы безболезненно уменьшить количество потребляемой соли, нужно перейти от обычных консервированных овощей до консервов с низким содержанием натрия, а соленые орехи заменить обычными.

Сливочное масло спеуиалисты рекомендуют заменить оливковым. Его и другие растительные масла можно использовать вместо сливочных и майонезных заправок. Это позволит увеличить количество ненасыщенных жиров в рационе при одновременном снижении насыщенных. Количество последних также можно уменьшить, если готовить соусы не на основе молока и сливок, а используя, например, томатное пюре и травы.

Диетологи также посоветовали заменить россиянам обычный хлеб на цельнозерновой, жирное молоко — на однопроцентное, картофельные чипсы — на попкорн, пепперони — на овощную пиццу, картофель фри — на жареные кусочки тыквы, сливки в напитках — на молочную пену. Отмечается, что таким образом можно получить больше питательных вещей с меньшим количеством калорий и насыщенных жиров.

Медики подчеркнули, что необходимо всегда искать больше возможностей вносить небольшие изменения в свой рацион.