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Пензячка предупреждает о травле животных на улице

3 июля в 13:10 212 просмотров
, некая дама кормит бездомных животных ядом.

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Жительница Пензы разместила в Сети пост с предупреждением. По словам женщины, некая дама кормит бездомных животных ядом.

«В середине июня видела в окно, как женщина лет 60 пытается накормить кошку. Меня увидела и быстро ушла. Часа не прошло, животное погибло, рядом нашли кусочек сала. В ветклинике сказали, что в нем был, скорее всего, яд», — рассказала она в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

Женщина не сообщила, в каком районе города все произошло, но отметила, что во дворе осталось еще много кошек, которых подкармливают местные жители. А в ночь на 3 июля случилась еще одна «травля».

«Владельцы животных на выгуле и просто небезразличные люди: будьте внимательны! Так и дети могут пострадать!» — предупредила она пензенцев.

Официальной информации о произошедшем нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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