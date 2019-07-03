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Дорогу в Арбеково после провала должны восстановить к концу дня

3 июля в 13:23 180 просмотров
, где произошел провал асфальта.

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В администрации Пензы 3 июля чиновники обсудили ремонт дороги на проспекте Строителей, где произошел провал асфальта.

В пресс-службе мэрии напомнили, что накануне там произошла утечка на канализационном коллекторе, из-за этого образовался провал.

Генеральный директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков сообщил, что в настоящее время утечку устранили. Транспорт может ехать по двум полосам, поэтому возобновили движение троллейбусов по прежнему маршруту.

«До конца дня необходимо завершить восстановление благоустройства поврежденного участка, учитывая трафик одной из центральных магистралей нашего города», — поручил мэр Виктор Кувайцев.

Также в ходе совещания собравшиеся обсудили вопросы по другим аварийным участкам, где осуществляются работы по ликвидации повреждений на сетях ООО «Горводоканал».

«На контроле — 23 утечки. Всего выполнено 361 разрытие, из них заасфальтировано 320. Основное количество аварий связано с необходимостью проведения профилактических работ», — рассказал Сергей Ивенков.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам контролировать подвоз воды на остров Пески.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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