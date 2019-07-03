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За полгода в Пензенской области в огне погибло 57 человек

3 июля в 14:10 134 просмотра

Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области озвучила статистику пожаров по итогам первого полугодия 2019 года.

Так, за данный период в регионе произошло 2380 пожаров, в которых погибло 57 человек, пострадали 35. Из огня спасли 136 человек и материальных ценностей на сумму более 142 млн рублей.

Большое внимание уделяется профилактике пожаров. Регулярно инспекторы выходят в рейды, проводят беседы с населением о правилах безопасности, раздают памятки.

«Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. По всем интересующим вопросам вы всегда можете обратиться по телефону 68−17−77», — отметили в пресс-службе.


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