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Для пензенцев бесплатно выступит Анна Седокова

3 июля в 14:42 108 просмотров
«Коллаж» с 4 по 28 июля состоится акция «ЗaКупайся!» (18+).

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В пензенском торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» с 4 по 28 июля состоится акция «ЗaКупайся!» (18+).

ТРК «Коллаж» дает старт традиционному летнему розыгрышу путевок к морю. Все, кто любит совершать покупки и путешествовать смогут провести отпуск в самых фантастических местах планеты.

Акция стартует 4 июля, розыгрыш будет проходить в трех категориях: за чеки от 2000 до 4999 рублей каждый участник получает возможность отправится в Сочи, среди обладателей чеков на сумму от 5000 до 6999 рублей разыгрывается путевка на двоих на морское побережье Европы, а за покупки на сумму свыше 7000 рублей «Коллаж» даст шанс отдохнуть вдвоем на лучших пляжах Карибского моря.

28 июля необходимо присутствовать с купоном и паспортом на финале акции в ТРК «Коллаж» на главной сцене, где пройдет розыгрыш. Помимо розыгрыша призов, экзотической шоу-программы, мастер-классов по летнему макияжу от визажистов, бармен-шоу и стильных пляжных фотосессий всех гостей летнего праздника ждет выступление певицы Анны Седоковой, она исполнит новые треки и золотые хиты группы «ВИА Гра».

Регистрация купонов акции «ЗаКупайся!» прекращается 28 июля в 16.00. Подробности акции можно узнать на сайте и в официальной группе ТРК «Коллаж» соцсети «ВКонтакте».

Фотография: фото организаторов мероприятия, скриншот - https://www.instagram.com/annasedokova/

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