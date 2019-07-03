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Пензенское УМВД потратит 145 тысяч на торжество

3 июля в 14:47 82 просмотра
, в День российской полиции.

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УМВД России по Пензенской области на сайте госзакупок разместило заказ на проведение торжества в 2020 году. Праздник нужно будет провести 10 ноября, в День российской полиции.

На это выделяется 145 тысяч рублей из федерального бюджета.

В техническом задании отмечается, что площадь здания для проведения мероприятия — не менее 18000 кв. м, вместимость зрительского зала — не менее 750 человек.


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