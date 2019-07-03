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Тина Канделаки рассказала о вегетарианстве в наряде с глубоким декольте

3 июля в 15:14 18 просмотров
, как она отказалась от мяса.

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Телеведущая Тина Канделаки рассказала подписчикам о том, как она отказалась от мяса.

«Ответ на вопрос «Как вы отказались от мяса?» звучит очень просто: «В одночасье». Сразу после рождения дочери. Притом, что всю беременность я с большим удовольствием ела курицу, я обнаружила в себе неприятие мяса во всех его формах на физиологическом уровне. Когда совершенно случайно мне подали в ресторане мясной тар-тар, меня мгновенно вырвало.

При этом я не агитирую за вегетарианство с поправкой на то, что мясная индустрия в большинстве своем бесчеловечна. В погоне за маржой производством заведуют технологи. Так что, если вы едите мясо, следите за тем, чтобы оно было свежим, без механической переработки и произведенное в хозяйстве, которому вы доверяете. Антибиотики, консерванты и всевозможные фиксаторы окраски здоровья и красоты вам не добавят.

В моем рационе мясо заменяют рыба и морепродукты. Все-таки Россия, с нашим северным климатом, не располагает к абсолютному веганству. Как не располагают к нему и активные занятия спортом», — рассказала звезда в своем Instagram-аккаунте, прикрепив соблазнительное фото.

На снимке Тина позирует в красном костюме с декольте, которое практически не скрывает грудь.

Поклонники в комментариях отметили, что телеведущая выглядит прекрасно и такой образ жизни идет ей только на пользу.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

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